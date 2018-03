Koninklijke Horeca tegen sluiting cocktailbar

De sluiting van cocktailbar Suzy Wong in Amsterdam is tegen het zere been van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De horecazaak aan de Korte Leidsedwarsstraat moest vorige week op last van de gemeente dicht omdat er voor de tweede keer dit jaar een handgranaat werd aangetroffen. Brancheorganisatie KHN vindt het onbegrijpelijk dat het weken moet duren voordat duidelijk is of er een verband is tussen de vondst van het explosief en de bar.

Half januari sloot waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen de Suzy Wong Lounge ook al. De bar ging toen na vier weken weer open. Vorige week kwam een 21-jarige man uit Aalsmeer met een handgranaat bij de politie. Hij zei dat hij het voorwerp had gevonden op straat voor de cocktailbar tijdens ‘veegwerkzaamheden’. Van Aartsen besloot daarop dat de zaak opnieuw dicht moest, per direct en voor onbepaalde tijd.

KHN wil dat de gemeente veel sneller bepaalt of de handgranaat iets te maken heeft met de cocktailbar. „Na de eerste vondst is uitgebreid onderzoek gedaan. Suzy Wong mocht relatief snel weer open, omdat er niets verdachts is gevonden in relatie tot de eigenaren en omdat er geen aanwijzingen zijn tegen wie dit geweldsincident was gericht”, schrijft de brancheorganisatie in een verklaring. Hoewel een tweede handgranaat op nagenoeg dezelfde plek vragen oproept, maakt het volgens KHN ook duidelijk dat criminelen het sluitingsbeleid misbruiken.

„Een gedwongen sluiting heeft grote gevolgen voor een horecabedrijf”, aldus KHN. „Het kan leiden tot faillissement en het einde van een bedrijf, waardoor werknemers hun baan verliezen.”