Koninklijke familie wandelt op Koningsdag door centrum Maastricht

Koning Willem-Alexander maakt op zijn verjaardag een wandeling door het centrum van Maastricht. In die stad wordt op maandag 27 april Koningsdag gevierd. De gemeente belooft een „verrassend en veelzijdig” programma dat een beeld geeft van de „kleurrijke regio en cultuur”.

Het thema van Koningsdag 2020, Leef Maastricht!, was al eerder bekendgemaakt. Op 27 april komt de koninklijke familie om 11.00 uur aan bij de Sint Servaasbrug. Het gezelschap wandelt via de Vissersmaas en Het Bat richting de Graanmarkt en het Onze Lieve Vrouweplein. Via de Bredestraat lopen zij naar het eindpunt, op het Vrijthof.

Bewoners en ondernemers in de binnenstad krijgen vanaf deze week informatie over de afzettingen en verkeersbeperkingen.