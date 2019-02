Koninklijke familie poseert geduldig

De koninklijke familie heeft maandagmorgen vroeg in het zonovergoten Oberlech geduldig geposeerd voor het jaarlijkse fotomoment aan het begin van de wintersportvakantie. In tegenstelling tot vorig jaar, toen het ijzig koud was in het Oostenrijkse skioord, waren de temperaturen nu meer dan aangenaam.

Het was alweer een aantal jaren geleden dat de Oranjes in zo’n grote samenstelling deelnamen aan de ontmoeting met de Nederlandse en internationale media. De afgelopen twee jaar poseerde alleen de koning met zijn gezin. Deze keer schaarden prinses Beatrix, die al bijna zestig jaar in Lech komt, en prins Constantijn met zijn vrouw en kinderen zich erbij.

Er werd op verzoek van de fotografen en cameramensen in verschillende samenstellingen geposeerd: prinses Beatrix met de aanwezige kleinkinderen, Willem-Alexander met Máxima alleen, alle dames, totdat alle combinaties waren uitgeput en de ski’s ondergebonden konden worden voor bewegende beelden. Beatrix trok zich discreet terug en per gezin werden met veel lol een paar afdalingen gedaan.

Na twintig minuten was het voorbij en kon de vakantie echt begonnen. De afspraak bij de fotosessie is immers dat de koninklijke familie daarna met rust wordt gelaten.