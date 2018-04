Koninklijke familie in gesprek over gaswinning

De aardgas- en aardbevingsproblematiek bleven vrijdag niet onbesproken tijdens de viering van Koningsdag in Groningen. Zo was er op de Grote Markt een gesprek met slachtoffers van de aardbevingen onder leiding van de burgemeester van Loppersum, Albert Rodenboog.

De koning refereerde aan de kritiek die mensen de afgelopen vijf jaar met hem deelden, dat ze een gebrek aan empathie voelden. „Wordt er nu beter naar u geluisterd”, vroeg Willem-Alexander aan de gedupeerden. Hij toonde begrip voor hun situatie. „Voor mij is het niets nieuws, maar we willen ook de rest van Nederland graag laten zien wat hier speelt”, zei de koning.

Prinses Aimée, die lang in gesprek was met gedupeerden van de gaswinning, zei „de grote frustratie die bij de mensen leeft”, te begrijpen. „Het horen van hun persoonlijke verhalen doet ons wel wat. Het is heel fijn om hun verhaal te horen en te horen hoe het ze vergaat. Ik denk dat het goed is dat iedereen zich dit realiseert”, zei Aimée in gesprek met de NOS.

Prins Floris: „Er is sprake van veel onzekerheid. Ik hoop oprecht dat die onzekerheid weggenomen wordt. Het is heel moeilijk om in onzekerheid te leven.”

Prinses Laurentien, die vroeger geschiedenis studeerde in Groningen, noemde het „heel bijzonder” om in gesprek te gaan met de bewoners uit de provincie over de aardbevingen „Het is belangrijk dat ook kinderen gehoord worden. Ze hebben vertrouwensissues. Het was goed dat dit onderwerp zo nadrukkelijk aanwezig was”, zei Laurentien.