‘Koninklijke’ cultuurprijs voor molenvereniging

In Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam heeft koningin Máxima maandag de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2019 uitgereikt aan de landelijke molenvereniging. Directeur Nicole Bakker van De Hollandsche Molen nam de prijs in ontvangst.

„Door het werk dat vereniging De Hollandsche Molen sinds 1923 doet, zijn honderden molens bewaard gebleven en weer in beweging gekomen”, aldus het fonds. De vereniging krijgt 150.000 euro voor het in stand houden van wind- en watermolens in Nederland.

„De Vriendschap, De Harmonie, De Eendracht: molens hebben vaak tot de verbeelding sprekende namen, waaruit emotie of hoop doorklinkt”, zei directeur Adriana Esmeijer bij de uitreiking. „Als vereniging De Hollandsche Molen zelf een molen zou zijn, dan zou zij De Toekomst heten. Want de vereniging kenmerkt zich vanaf het prille begin door een ongekende voortvarendheid en een doelgerichte aanpak.”

Prinses Beatrix was aanwezig bij de uitreiking. Zij is beschermvrouwe van De Hollandsche Molen. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan personen en organisaties die zich inzetten voor cultuur of natuur.

Dat de vereniging de prijs zou krijgen, werd al in mei - rond Nationale Molendag- bekendgemaakt. Ons land telt circa 1200 molens, waaronder windmolens, watermolens en korenmolens.