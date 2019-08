Koninklijk paar arriveert in Terneuzen

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, koning Filip van België en zijn vrouw Mathilde zijn zaterdag gearriveerd in Terneuzen. Willem-Alexander luidt daar later op de dag een belboei om de start te markeren van de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland.

De grootheden en regeringsvertegenwoordigers van alle geallieerde landen die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben gevochten eren hoogbejaarde veteranen die ook in Terneuzen zijn. Er worden vuurschalen aangestoken en er is een vloot-vliegshow. Het is zaterdag erg druk in Terneuzen. Er worden ongeveer 15.000 bezoekers verwacht. Het gratis feest in Terneuzen duurt tot in de avonduren.