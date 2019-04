Koninklijk lintje voor 2881 personen

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen hebben vrijdag 2881 mensen een koninklijke onderscheiding gekregen. Vorig jaar waren dat er 2912.

Verreweg de meeste personen, 2862, werden benoemd in de Orde van Oranje-Nassau. Achttien mensen werden ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Bovendien kreeg politieagent Zefanja Engberts uit Houten de zelden uitgereikte Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. Engberts ging in 2018 in Utrecht een brandend appartementencomplex in om hulp te verlenen. Hij raakte ingesloten, vluchtte via een raam en raakte gewond aan zijn benen.

De meeste mensen kregen een onderscheiding voor vrijwilligerswerk. Bovendien werden 149 mensen geëerd voor uitzonderlijke verdiensten in een betaalde baan.

Bevordering

Enkele personen werden onderscheiden bij bevordering. Dat betekent dat ze al eerder een lintje hadden gekregen, maar dat ze nu door extra verdiensten een hogere rang kregen. Dit was onder andere het geval voor CDA-prominent Marnix van Rij, die nu ridder is in de Orde van Oranje-Nassau. Diezelfde onderscheiding kreeg Ruud van Eijle uit Ermelo. In 2018 werd hij nog benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau bij zijn afscheid als raadslid voor de ChristenUnie. Hij is nu bevorderd tot ridder in die orde. Van Eijle was onder andere directeur van Dorcas en World Vision.

De bekende strafrechtadvocaat Gerard Spong uit Amsterdam werd officier in de Orde van Oranje-Nassau. De jongste gedecoreerde is de 25-jarige handboogschieter Mike Schloesser uit Beekdalen. Hij werd ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De oudste die een onderscheiding kreeg, is de 94-jarige Gerrit Karssenberg uit Amersfoort. Hij werd lid in de Orde van Oranje-Nassau voor onder andere kerkelijk werk en zijn inzet voor het onderwijs. Overigens was in 2018 een 105-jarige oorlogsveteraan de oudste gedecoreerde.

Aruba

In de provincie Noord-Brabant zijn de meeste personen gedecoreerd (536), gevolgd door Zuid-Holland (522) en Gelderland (398). In het Caribisch deel van het Koninkrijk ontvingen 63 personen een onderscheiding. Dat zijn er meer dan vorig jaar. Vooral op Aruba was er een stijging, van 8 naar 35, doordat een commissie zich actief inzette om mensen aan te melden voor een lintje.

Van alle gedecoreerden is 65 procent man, wat neerkomt op bijna 1900. Er werden ruim duizend vrouwen onderscheiden. Ruim 3200 mensen werden voorgedragen voor een erkenning. Er werden 365 aanvragen afgewezen.