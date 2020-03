Koningspaar zet staatsbezoek voort in Yogyakarta

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdagmorgen vanuit Jakarta aangekomen in Yogyakarta. De koning zat als copiloot in de cockpit van het regeringsvliegtuig.

Yogyakarta is het culturele hart van Java en de enige regio die nog wordt bestuurd door een vorst. Het koningspaar ging vanaf het militaire gedeelte van het vliegveld Adi Sucipto naar het paleis, de kraton van sultan Hamengkubuwono X.

Hij bestuurt Yogyakarta en omgeving sinds 1989, toen hij zijn vader opvolgde. Die ontving in 1971 koningin Juliana bij haar staatsbezoek aan Indonesië en in 1995 Willem-Alexander toen hij zijn ouders vergezelde bij hun staatsbezoek. De 73-jarige sultan geldt als gematigd vooruitstrevend, gepusht door zijn echtgenote Hemas.

De sultan heeft mede onder haar invloed zijn oudste dochter prinses Mangkubumi aangewezen als kroonprinses en opvolger, waarmee hij een eeuwenoude traditie heeft doorbroken dat alleen mannen de troon kunnen bezetten. Broers van de sultan hebben gezegd zich te zullen verzetten, als het zover is.

De koning en koningin, die in Jakarta voor vertrek nog een ontmoeting hadden met vertegenwoordigers van het Nederlandse en Indonesische bedrijfsleven, wacht in de Keraton Nga Yogyakarta Hadiningrat een uitgebreide welkomstceremonie, compleet met traditionele gamalan muziek. In de middag is er in Yogyakarta onder meer aandacht voor onderwijs, interreligieuze dialoog en staat een bezoek gepland aan het eeuwenoude hindoetempelcomplex Prambanan.

Het met een dag ingekorte staatsbezoek wordt donderdag afgesloten bij het Tobameer op het eiland Sumatra.