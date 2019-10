Koningspaar zet staatsbezoek voort in Kochi

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdag aan het begin van de middag (lokale tijd) aangekomen in het bloedhete Kochi, in de zuidelijke Indiase deelstaat Kerala. Dat is de laatste stop tijdens hun vijfdaagse staatsbezoek dat afgelopen maandag 2800 kilometer noordelijker begon in New Delhi.

Het koningspaar werd bij aankomst op Cochin International Airport verwelkomd door deelstaatpremier Pinarayi Vijayan. Die is later op de dag ook gastheer bij een diner, waar het koninklijk gezelschap eveneens een culturele voorstelling voorgeschoteld krijgt. Zowel Vijayan als de koning zullen ook kort het woord voeren.

Een deel van het programma in Kochi staat in het teken van het gedeelde verleden. De Verenigde Oost-Indische Compagnie had ruim vierhonderd jaar geleden verschillende handelsposten langs de kust van India, waaronder een belangrijk fort in het huidige Kochi.

Het koningspaar krijgt een rondleiding door het zogenoemde ‘Dutch Palace’ dat nu een museum is. Daar wordt een presentatie gegeven over verleden, heden en toekomst van de samenwerking met Kerala. Ook verricht het paar de opening van een tijdelijke tentoonstelling met onder meer door Nederland geschonken kaarten.