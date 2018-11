Koningspaar verwelkomt president Singapore

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben woensdagochtend op de Dam in Amsterdam president Halimah Yacob van Singapore en haar echtgenoot Mohamed Abdullah Alhabshee verwelkomd aan het begin van hun driedaagse staatsbezoek aan Nederland. De president van Singapore plaatste een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Ook premier Mark Rutte en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam waren daarbij aanwezig.

Het is de eerste keer dat een president uit het in 1965 onafhankelijk geworden Singapore op staatsbezoek komt. Willem-Alexander en Máxima waren vijf jaar geleden samen met toenmalig koningin Beatrix voor een staatsbezoek in de stadstaat. Halimah Yacob (64) was toen twee weken daarvoor als eerste vrouw voorzitter geworden van het parlement. In september 2017 werd ze zonder tegenkandidaat gekozen tot de eerste vrouwelijke president.

De eerste dag van het staatsbezoek speelt zich woensdag geheel af in Amsterdam, waar de koning ’s avonds in het Koninklijk Paleis ook een staatsbanket aanbiedt. Donderdag en vrijdag gaat de president onder meer naar Rotterdam, Delft, Den Haag en Eindhoven.