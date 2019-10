Koningspaar verwelkomd in New Delhi

Koning Willem-Alexander is maandagmorgen in New Delhi aan het begin van zijn staatsbezoek aan India met groot ceremonieel verwelkomd bij Rashtrapati Bhawan, de residentie van president Ram Nath Kovind.

Bij aankomst van het Nederlandse gezelschap werden 21 saluutschoten afgevuurd en een ere-escorte te paard begeleidde de auto van koning en koningin van de paleispoort naar het voorplein. Na de begroeting door het presidentieel echtpaar en premier Narendra Modi inspecteerde de koning de omvangrijke erewacht.

„Geweldig om weer terug te zijn”, zei Willem-Alexander tegen de president. Voor zijn koningschap heeft hij India regelmatig bezocht en in 2007 vergezelde hij samen met Máxima zijn moeder koningin Beatrix bij haar staatsbezoek. De koninklijke familie bracht ook de eeuwwisseling in India door.

De plechtigheid was maar kort. Na een kwartier vertrok het koningspaar naar Raj Ghat, voor een kranslegging bij het monument ter ere van Mahatma Gandhi.