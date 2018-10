Koningspaar opnieuw op bezoek in Duitsland

Koning Willem-Alexander en koningin M√°xima vervolgen woensdag hun reeks werkbezoeken aan verschillende Duits bondsstaten in Rijnland-Palts, waar ze rond het middaguur worden verwacht in Mainz. Daar worden ze in de Staatskanzlei ontvangen door minister-president Malu Dreyer. Die is net als de koning in 2013 aangetreden, al begon de SPD-politica enkele maanden eerder dan Willem-Alexander.

Op het programma van de eerste dag van het werkbezoek staat onder meer een themalunch over de zogenoemde coöperatieve gedachte, die werd uitgedragen door de in 1818 in de deelstaat geboren Friedrich Wilhelm Raiffeisen, grondlegger van de gelijknamige boerenleenbanken. Verder maakt het koningspaar een vaartochtje over de Rijn, waarbij de natuur en de binnenvaart gesprekspunten zijn en aansluitend is er in Bernkastel-Kues aan de Moezel aandacht voor de wijnbouw en de digitalisering die ook daar een opmars maakt.

De dag wordt afgesloten met een diner in Trier, niet ver van de Luxemburgse grens. Daar komt het koningspaar ook de handelsdelegatie tegen die onder aanvoering van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse handel) is meegekomen naar Rijnland-Palts en het vanaf donderdag te bezoeken Saarland.

Koning Willem-Alexander is in juni 2013 in het tegenover Mainz gelegen Wiesbaden, de hoofdstad van Hessen, begonnen aan zijn Duitse werkbezoeken. Inmiddels zijn tien van de zestien bondsstaten bezocht. Berlijn, Brandenburg, Bremen en Mecklenburg-Voorpommeren resten na deze week nog.