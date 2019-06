Koningspaar ontvangt Ivanka Trump

Ivanka Trump, dochter en adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, is woensdagavond op paleis Huis ten Bosch voor een privéontmoeting ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

De ontvangst vond plaats in het kader van de Global Entrepeneurship Summit (GES), waaraan de afgelopen dagen ongeveer 2000 ondernemers, investeerders en politici deelnamen. Het koningspaar sprak met Ivanka Trump over economische versterking van vrouwen, een onderwerp waarmee zowel koningin Máxima als de Amerikaanse presidentsdochter zich intensief bezighoudt.

Trump heeft de koningin al een aantal keren eerder ontmoet. Ze toonde zich eerder woensdag vol lof over de VN-werkzaamheden van de koningin. „Ze is een ongelofelijke leider op het gebied van toegang tot financiële middelen. Zij stopt haar hart en haar energie in dit onderwerp. Over de hele wereld praat ze hierover, lang voordat anderen dat deden. We zijn haar erg dankbaar.”

Ivanka Trump kwam woensdag vanuit Londen, waar ze deelnam aan het staatsbezoek van haar vader aan koningin Elizabeth, naar Den Haag. Zij sprak bij de afsluitende bijeenkomst van de internationale ondernemerstop, waar ze onder anderen prins Constantijn ontmoette. Koningin Máxima had dinsdag het woord gevoerd bij de opening.