Koningspaar naar inhuldiging keizer Naruhito

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn op 22 en 23 oktober in Japan. In Tokio wonen ze de officiële troonsbestijging van de Japanse keizer Naruhito bij, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Het koningspaar is bij de inhuldigingsceremonie en het staatsbanket in het keizerlijk paleis. Een dag later schuiven Willem-Alexander en Máxima aan voor een banket aangeboden door de Japanse premier Shinzo Abe en zijn vrouw Akie.

Keizer Naruhito trad op 1 mei aan nadat zijn vader keizer Akihito een dag eerder was afgetreden. Voor de formele troonsbestijging in oktober heeft Japan buitenlandse staatshoofden uitgenodigd, onder wie ook de Britse prins Charles en de Chinese vicepresident Wang Qishan.

In november 1990 was Willem-Alexander, toen nog prins, ook aanwezig bij de inhuldiging van Naruhito’s vader keizer Akihito. Op hun beurt waren Naruhito en zijn vrouw Masako bij de inhuldiging van Willem-Alexander als koning in april 2013.