Koningspaar leeft mee met slachtoffers Idai

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leven mee met de mensen in landen die zijn getroffen door de cycloon Idai. Het koninklijk paar heeft woensdag via de ambassades berichten van medeleven gestuurd naar de presidenten van Mozambique, Malawi en Zimbabwe, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN kan de cycloon die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof wel eens uitgroeien tot de grootste weersgerelateerde natuurramp ooit op het zuidelijk halfrond. Het officiële dodental lag dinsdag op bijna tweehonderd in diverse landen, maar de VN vreest dat dit aanzienlijk zal oplopen. De regering van Mozambique zei al rekening te houden met meer dan duizend slachtoffers.

Het Wereldvoedselprogramma van de VN stelde dat 1,7 miljoen mensen in Mozambique zich in het pad van de cycloon bevonden, terwijl in buurland Malawi nog eens 920.000 mensen werden getroffen. De wervelwind ging gepaard met vloedgolven van 6 meter hoog.