Koningspaar leeft mee met gezin Van der Laan

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn bedroefd door het overlijden van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan. „Wij herinneren ons Eberhard van der Laan als een gedreven burgemeester met hart voor zijn stad en een vurig geloof in een samenleving waarin iedereen meetelt. Hij was markant in zijn optreden en bewogen in zijn omgang met mensen. Wij wensen zijn vrouw en kinderen kracht toe bij dit grote verlies”, meldt het koninklijk paar op de Facebookpagina van het Koninklijk Huis.