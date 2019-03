Koningspaar ‘intens verdrietig’ na aanslag

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn ‘intens verdrietig’ over het drama dat maandag in Utrecht plaatsvond. De koning zei dat woensdagmorgen tijdens een werkbezoek aan het Brabantse Lieshout.

„Ik wil ook mede namens mijn vrouw zeggen dat we intens verdrietig zijn met wat er gebeurd is in Utrecht afgelopen maandag. Dat we heel erg meegeleefd hebben. Uiteraard in de eerste plaats met de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers en ook vrienden, bekenden, iedereen die daarbij betrokken is. We wensen de gewonden heel veel beterschap toe en hopen dat ze snel en volledig herstellen”, zei Willem-Alexander.

„Uiteraard zijn we ook dankbaar voor de hulpverleners en de speciale diensten die heel kordaat opgetreden hebben op het moment dat dit naar buiten kwam en ondanks gevaar voor eigen leven echt gewoon doorgezet hebben”, aldus de koning, die ook veel waardering had voor de bevolking van Utrecht.

„Sommigen hebben zich met gevaar voor eigen leven ingezet voor de medemens. En aan de andere kant zijn de inwoners ook gewoon rustig en waardig gebleven zodat de diensten hun werk konden doen tot het moment dat de verdachte gearresteerd werd. Dat er daarna vragen zijn is evident maar op het moment dat het gewoon echt speelde, heeft iedereen zich op een heel waardige manier gedragen en daar zijn we heel dankbaar voor. ”