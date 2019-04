Koningspaar in mei naar Duitsland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn van maandag 20 tot en met woensdag 22 mei 2019 in de Duitse deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg. Ze bezoeken onder meer een maritiem symposium, een akkerbouwbedrijf, een onderzoeksinstituut en een kazerne.

Het koninklijk paar brengt jaarlijks een bezoek aan één of meerdere Duitse deelstaten, waarbij speciale aandacht is voor de economische betrekkingen. In beide deelstaten zijn landbouw, toerisme en cultuur belangrijke economische sectoren. In de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren zijn ongeveer driehonderd bedrijven actief in de maritieme industrie. Ook op het gebied van kustbescherming liggen kansen om samen te werken. In Brandenburg zetelt creatieve industrie met innovatieve technologieën.

Ook de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gaan mee. Minister Ank Bijleveld van Defensie is aanwezig bij een bijeenkomst over de Duits-Nederlandse samenwerking bij internationale missies.

Tijdens een themadiner zullen de Duitse schrijver Lutz Seiler en de Nederlandse schrijver Tommy Wieringa spreken over hun literaire blik op het veranderende platteland.