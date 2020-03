Koningspaar gaat in Indonesië geen handen schudden

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen vanwege het coronavirus tijdens het staatsbezoek aan Indonesië in principe geen handen schudden. Mogelijke uitzondering zijn de ontvangst bij president Joko Widodo dinsdag in Bogor en de ontvangst door de sultan van Yogyakarta woensdag. Dat is maandag gemeld bij de briefing voorafgaand aan het staatsbezoek. Het koningspaar wordt maandagmiddag (lokale tijd) in Jakarta verwacht.

De richtlijn geldt ook voor de traditionele ontvangst van de Nederlandse gemeenschap in het Erasmushuis in Jakarta. Daar zouden anders zo’n 400 handen moeten worden geschud met in Indonesië wonende Nederlanders. Het koningspaar zal in plaats daarvan de handen kunnen vouwen, in een Sundanese groet zo werd geopperd.

Bij alle grootschalige evenementen geldt een zogenoemd coronavirusprotocol, en wordt een instructiefilmpje getoond of uitleg gegeven aan de hand van de richtlijnen van het RIVM.