Koningspaar bezoekt Schouwen-Duiveland en Tholen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben dinsdag voor hun streekbezoek aan Schouwen-Duiveland en Tholen een ambitieus programma. In 5,5 uur bezoekt het koningspaar zes Zeeuwse plaatsen: Renesse, Kerkwerve, Bruinisse, Sint Philipsland, Sint Annaland en Tholen. De oversteek van Bruinisse naar de Anna Jacobapolder wordt per boot gemaakt.

Bij het bezoek worden zoals gebruikelijk tal van onderwerpen aangesneden en in sneltreinvaart behandeld. Van de ontwikkeling van het toerisme en de mogelijkheden die duurzame energie bieden in het als vakantieoord bekend staande Renesse, tot het gedrag van de watersporter en criminaliteit op het water bij de vaartocht en de gevolgen van de klimaatverandering voor de landbouw bij de stop in Sint Philipsland. Op Tholen staat de nieuwe bedrijvigheid centraal.

Het is het tweede streekbezoek dat Willem-Alexander sinds zijn troonsbestijging aan Zeeland brengt. Drie jaar geleden bezocht hij samen met Máxima Zeeuws-Vlaanderen, waar hij toen voor het eerst leerde over ‘glamping’: glamoureus kamperen. Die kennis komt dinsdag goed van pas want één van de gesprekken in Renesse vindt plaats in een ‘glamping tent’.

Het koningspaar heeft geen tijd om het bezoek aan Zeeland lang te laten uitlopen. Dinsdagavond komt de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon met zijn vrouw op audiëntie op Paleis Noordeinde.