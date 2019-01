Koningspaar begint met nieuwjaarsontvangsten

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima houden dinsdag en woensdag in het Koninklijk Paleis in Amsterdam hun traditionele nieuwjaarsontvangsten. Prinses Beatrix is beide keren ook aanwezig. Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven wonen alleen de eerste ontvangst bij, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

De eerste bijeenkomst in het paleis is voor vertegenwoordigers uit de Nederlandse samenleving, het openbaar bestuur, politiek en maatschappelijk organisaties. Sinds 2013 is het gebruikelijk om ook uitnodigingen te sturen naar vertegenwoordigers van een speciale sector, zoals vorig jaar de politie en het jaar daarvoor het onderwijs.

Dit keer is gekozen voor de ‘maakindustrie’. Dat is volgens een omschrijving van de Kamer van Koophandel ‘het met behulp van machines bedrijfsmatig bewerken van grondstoffen en produceren van halffabricaten/eindproducten’. Koning Willem-Alexander bezocht begin december als voorbereiding op de nieuwjaarsontvangst twee bedrijven in Helmond die daar model voor staan.

De tweede ontvangst is voor buitenlandse diplomaten en vertegenwoordigers van in Nederland gevestigde internationale instellingen. De recepties zijn de eerste publieke activiteiten van het koningspaar sinds medio december.

Het koninklijk gezin heeft zondag zijn intrek genomen in paleis Huis ten Bosch in Den Haag nadat volgens de RVD de Eikenhorst, hun woning in Wassenaar, al eind december werd verlaten. Volgens Argentijnse media was de familie op vakantie in Patagonië, waar afgelopen woensdag in Villa La Angostura werd gegeten met het bevriende Argentijnse presidentspaar Mauricio Macri en Juliana Awada.