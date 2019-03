Koningspaar aangekomen in Bremen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdagochtend aangekomen in Bremen voor een eendaags werkbezoek. De visite maakt deel uit van de in 2013 begonnen toer langs alle zestien Duitse deelstaten.

De Vrije Hanzestad, die van oudsher economische banden heeft met Nederland, is de dertiende deelstaat die wordt bezocht. In mei volgen bezoeken aan Mecklenburg-Voorpommeren en Brandenburg.

Het koningspaar werd bij aankomst op het Hans Koschnick vliegveld begroet door de senaatspresident en burgemeester van Bremen, Carsten Sieling. Die nam de Nederlandse gasten meteen mee naar Airbus Defence & Space.

Ruimtevaart is naast windenergie en pool-en marineonderzoek een van de terreinen waarop Nederland beter kan samenwerken met Bremen. Onder leiding van minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel is ook een deels op ruimtevaart gerichte handelsmissie in de Duitse deelstaat.

De deelnemende bedrijven zoeken aansluiting bij de Duitsers om bijvoorbeeld samen oplossingen te vinden voor maatschappelijke grensoverschrijdende uitdagingen, zoals klimaatverandering en luchtkwaliteit.