Koningshuis gedenkt Kok met grootste respect

Met het grootste respect gedenken wij Wim Kok. Dat zeggen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix in een verklaring op het overlijden van Wim Kok.

„Gedurende vele jaren zette hij zich gewetensvol in voor ons land. Als vakbondsvoorzitter behoorde hij tot degenen die de basis legden onder ons poldermodel. Als minister van Financiën en minister-president boezemde hij vertrouwen in door zijn integriteit en zijn talent om complexe problemen hanteerbaar te maken. Sociale bewogenheid was de grondtoon in zijn leven. Nederland is hem veel dankbaarheid verschuldigd. Op deze verdrietige dag gaan onze gedachten uit naar zijn vrouw en zijn familie.”