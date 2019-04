Koningsdag: buiig en fris

De weersverwachting voor Koningsdag ziet er niet al te gunstig uit: het wordt buiig en er staat vrij veel wind. Met maxima van 12 tot 13 graden in de kustprovincies en 14 graden in het midden, zuiden en oosten van het land is het bovendien relatief koud, verwacht Weeronline.

Ook tijdens koningsnacht komen een paar buien voor. De temperatuur in de nacht ligt rond 8 graden.

Koningsdag start zaterdag wisselend bewolkt en op veel plaatsen droog. In het oosten en noorden kan een deel van de ochtend nog vrij zonnig verlopen, maar vanuit het westen raakt het bewolkt en neemt de kans op regen snel toe.