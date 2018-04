Koningsdag Amsterdam: druk en weinig wanklank

Het was in Amsterdam een drukke Koningsdag die evenwel rustig en zonder noemenswaardige incidenten is verlopen. Dat zegt de woordvoerder van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen.

„Het was gezellig op de vrijmarkten waar altijd veel kinderen op afkomen en ook op alle muziekfeesten. Van Aartsen liep een rondje door de hoofdstad en is heel tevreden met wat hij overal aantrof.” Het was voor de oud-burgemeester van Den Haag de eerste keer dat hij Koningsdag in Amsterdam doorbracht.

In de nacht van donderdag op vrijdag moest de politie er nog aan te pas komen om een aantal illegale feesten te beëindigen waar honderden bezoekers op af waren gekomen. Dat verliep zonder incidenten. De Amsterdamse politie hield tijdens Koningsnacht en Koningsdag zeker 44 mensen aan voor zaken als zakkenrollerij, wildplassen en openbare dronkenschap.