Koningsdag 2020: digitale kleedjesmarkt en nationale toost

Koningsdag wordt Woningsdag, met onder meer een digitale kleedjesmarkt, brieven van kinderen voor de koning en een nationale toost. Dat meldt de Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) woensdag.

De komende Koningsdag krijgt een totaal andere vorm dan normaal. Half maart werd de nationale viering van Koningsdag op 27 april in Maastricht geschrapt vanwege het nieuwe coronavirus. „Koningsdag staat in 2020 in het teken van saamhorigheid. Normaliter zijn duizenden vrijwilligers al maanden bezig om voor hun gemeenschap een mooi feest te organiseren op Koningsdag. Als gevolg van de coronacrisis zijn deze evenementen afgelast. Wij hebben onze leden opgeroepen om met veilige alternatieven te komen. Daar is volop gehoor aan gegeven. In deze barre tijden is er behoefte aan gezamenlijkheid”, zegt voorzitter van de KBOV Pieter Verhoeve.