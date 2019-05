Koningin Máxima voor VN naar Ethiopië

Koningin Máxima komt maandagavond aan in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, voor een kort werkbezoek in haar functie als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties.

De regering van premier Abiy Ahmed heeft Máxima uitgenodigd omdat Ethiopië achterloopt als het gaat om de toegankelijkheid van financiële diensten voor de bevolking. Bijna 65 procent van de Ethiopiërs heeft geen bank-of spaarrekening, verzekering of mogelijkheid om geld over te maken. Tijdens het werkbezoek van de koningin wordt onder meer gekeken naar digitalisering van financiële diensten, betere netwerkverbindingen en de ontwikkeling van een nationaal identiteitsbewijs.

Máxima heeft tijdens haar tweedaagse bezoek ook een ontmoeting met de Ethiopische president Sahle-Work Zewde, premier Ahmed en de minister van Innovatie en Technologie. Ze was in 2013 ook al namens de VN in Ethiopië en sprak in het Zwitserse Davos al met de vorig jaar aangetreden premier.