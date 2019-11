Koningin Máxima probeert Pakistan verder te helpen

Koningin Máxima wordt maandagmorgen in alle vroegte verwacht in Islamabad, de hoofdstad van Pakistan. Enkele uren na aankomst begint ze aan een driedaags werkbezoek aan Pakistan. Ze heeft onder meer een ontmoeting met premier Imran Khan. Het doel is de bevolking toegang te verschaffen tot tal van financiële diensten. Máxima doet dat in haar functie van speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

De koningin is voor de tweede keer in Pakistan. In 2016 was ze daar ook om de regering advies te geven. Het bezoek leidde destijds tot ambitieuze voornemens, maar hoewel er sindsdien enige vooruitgang is geboekt, heeft Pakistan nog een enorme achterstand in te halen. Van de volwassen bevolking heeft slechts 21 procent toegang tot financiële diensten en vrouwen (7 procent) zijn vrijwel buitengesloten.

Het is de bedoeling om uitkeringen voor vrouwen te betalen via digitale bankrekeningen, waardoor een groter deel van de bevolking wordt ‘aangesloten’ op de financiële wereld.

Ook bezoekt Máxima verschillende ministeries en instellingen om met eigen ogen te zien hoe bestaande projecten en programma’s werken. Ze bezoekt woensdag ook Lahore.