Koningin Máxima op bijeenkomst Wereldbank

Koningin Máxima spreekt vrijdag in Washington op een bijeenkomst van de Wereldbank waar aandacht wordt besteed aan het probleem dat bijna een miljard mensen geen deugdelijke identificatiepapieren hebben. Dat is een obstakel, onder meer bij het verkrijgen van toegang tot financiële diensten zoals een bankrekening.

Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als speciaal pleitbezorger namens de VN in voor verbetering van die toegankelijkheid en is daarom ook betrokken bij het onderwerp van betrouwbare identiteitsbewijzen. Die zijn in de meeste landen nu eenmaal nodig om een rekening te openen, geld over te maken of een verzekering af te sluiten. Maar wereldwijd hebben met name het armere deel van de bevolking, vluchtelingen, ontheemden en vrouwen niet de benodigde papieren. De Wereldbank spreekt in dat verband van de ‘Missing Billion’, het ontbrekende miljard wereldburgers.