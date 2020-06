Koningin Máxima bezoekt House of Hope in Rotterdam

Koningin Máxima heeft donderdagmiddag in Rotterdam voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus weer een werkbezoek gebracht in het kader van het Oranje Fonds. Máxima bezocht de vrijwilligersorganisatie House of Hope. Die helpt kwetsbare bewoners van Rotterdam-Zuid bij maatschappelijke, financiële en praktische problemen. House of Hope neemt deel aan het programma ‘Meedoen, samen uit de armoede’ van het Oranje Fonds.

De koningin sprak tijdens haar onaangekondigde bezoek allereerst met de oprichters en bestuursleden van House of Hope. Uiteraard kwam in het gesprek de coronacrisis aan de orde, waardoor bijvoorbeeld de inloop bij House of Hope moest worden gestopt. De koningin kreeg te horen op welke wijze de afgelopen maanden toch hulp kon worden geboden, bijvoorbeeld via hulplijnen.

Máxima sprak daarna met medewerkers en over de activiteiten die zij organiseren, over het verbinden dat centraal staat bij de werkzaamheden van de organisatie. Tot slot had de koningin nog een ontmoeting met een aantal deelnemers aan het programma. Zij vertelden hoe hun persoonlijke situatie is verbeterd dankzij steun van House of Hope.