Koningin Máxima aangekomen in Ethiopië

Koningin Máxima is maandagavond aangekomen in Ethiopië voor een tweedaags werkbezoek voor de Verenigde Naties. Op het internationale vliegveld Bolero in Addis Abeba werd ze verwelkomd door de Nederlandse ambassadeur Bengt van Loosdrecht.

Het is de tweede keer dat de regering van het Oost-Afrikaanse land de koningin heeft uitgenodigd. Ethiopië wil werk maken van het verbeteren van de toegankelijkheid tot financiële diensten en kan daarbij de kennis van Máxima goed gebruiken. De koningin is sinds 2009 speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor de bevordering van toegankelijkheid tot financiële diensten. Daarbij gaat het onder meer om bank-en spaarrekeningen en verzekeringen.

Koningin Máxima heeft tijdens haar bezoek onder meer gesprekken met de ministers van Financiën en Innovatie en Technologie, Getahun Mekuria, en de gouverneur van de nationale bank. Ook staan ontmoetingen gepland met president Sahle-Work Zewde en premier Abiy Ahmed.