Koningin begint VN-bezoek op Sumatra

Koningin Máxima is maandagmorgen haar tweedaagse VN-bezoek aan Indonesië begonnen op Sumatra. Met een korte vlucht vanuit Jakarta arriveerde ze in Bandar Lampung, aan de zuidpunt van het eiland.

De koningin gaat in de provincie Lampung kijken hoe programma’s die de plattelandsbevolking betere toegang geven tot financiële diensten in de praktijk werken en uitpakken, en wat nog meer kan worden gedaan om met name de boeren te helpen.

Máxima, die zondagavond vanuit Zuid-Korea in Jakarta aankwam, is voor de tweede keer in korte tijd in Indonesië waar president Joko Widodo het ambitieuze plan heeft te zorgen dat in 2019 maar liefst 75 procent van de bevolking toegang heeft tot financiële diensten, zoals de mogelijkheid om te sparen, lenen en geld over te maken. Nu is dat maar de helft van de Indonesiërs en op het platteland en op afgelegen eilanden is dat percentage veel lager: zo’n 26 procent.

In 2016 lanceerde Widodo een nationale strategie en nationaal actieplan om te zorgen dat er snel veel vooruitgang kon worden gemaakt. Máxima was toen ook in Jakarta, en komt nu kijken welke vorderingen zijn gemaakt en te zien waar Indonesië wellicht kan leren van programma’s of maatregelen die andere landen hebben genomen.

Dinsdag staat ook een ontmoeting met de president op de agenda. Ook heeft de koningin in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal gesprekken met een aantal ministers en met de gouverneur van de nationale bank.