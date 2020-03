Koning Willem-Alexander bezoekt hulpverleners Tilburg

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag met eigen ogen gezien hoe in Noord-Brabant wordt gevochten tegen het coronavirus. De koning bracht een werkbezoek aan de GGD in Tilburg, die op 27 februari de eerste coronabesmetting in Nederland constateerde.

Willem-Alexander sprak onder meer met medisch deskundigen over de verschillende fasen in de aanpak van de uitbraak. Hij kreeg een toelichting op de procedures die artsen en verpleegkundigen van de GGD moeten volgen.

Vervolgens schoof de koning aan in het callcenter van de GGD. Daar sprak hij de medewerkers over welke vragen zij krijgen over het coronavirus en luisterde kort mee met een aantal gesprekken.

Tot slot ging de koning in gesprek over de samenwerking binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de provincie in de bestrijding van corona. Willem-Alexander sprak met vertegenwoordigers van de GGD, brandweer, politie en enkele nauw betrokken bestuurders.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zeiden vorige week al hun geplande werkbezoeken af om een periode van sociale onthouding in acht te nemen. Aanleiding daarvoor was de vaststelling van meerdere corona-besmettingen in het Oostenrijkse Lech waar het koninklijk gezin onlangs wintersport vierde. De periode van afstand houden liep afgelopen zaterdag af.