Koning Willem-Alexander begint bliksembezoek aan Israël

Koning Willem-Alexander is woensdagmiddag aangekomen in Israël. Op uitnodiging van president Reuven Rivlin woont hij de vijfde editie van het Wereld Holocaust Forum bij, dat donderdag wordt gehouden in Yad Vashem in Jeruzalem.

Willem-Alexander, die wordt vergezeld door onder anderen staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS, vertrok na aankomst op het vliegveld Ben Goerion van Tel Aviv meteen naar Jeruzalem. Daar is hij woensdagavond te gast bij een diner dat president Rivlin de buitenlandse gasten bij het Forum aanbiedt.

In Jeruzalem zijn meer dan 6000 man van politie, leger en veiligheidsdiensten op de been om de vijftig staatsgasten en hun delegaties te beveiligen en om de wegen vrij te houden tijdens de verplaatsingen door de stad.