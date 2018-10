Koning: vreselijk wat met Khashoggi is gebeurd

Koning Willem-Alexander vindt het „een hele ernstige zaak” wat er is gebeurd met de waarschijnlijk omgebrachte Saudische journalist Jamal Khashoggi. Dat zei hij woensdagmiddag in een gesprek met Nederlandse media na afloop van zijn staatsbezoek aan koningin Elizabeth.

Hij sluit zich aan bij de lijn die door de Nederlandse regering is gevolgd, en waarin meerdere keren is gezegd dat de vermeende moord een „verschrikkelijke zaak” is. Voor een verdere reactie verwees hij naar verantwoordelijk minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, die als toehoorder bij het gesprek aanwezig was.

De koning zag voor zichzelf geen persoonlijke rol. Hij had ook geen bijzondere banden met het Saudische koningshuis. „Ik ben één keer op bezoek geweest als staatshoofd voor het rouwbeklag bij het overlijden van een ander staatshoofd en voor de rest ben ik nooit in Saudi-Arabië geweest”, aldus Willem-Alexander.