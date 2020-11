Koning viert verjaardag in Eindhoven

Koning Willem-Alexander woont op dinsdag 27 april 2021 met zijn gezin en leden van de koninklijke familie in Eindhoven de viering van Koningsdag bij. Dat meldde de Rijksvoorlichtingsdienst donderdagmiddag.

De coronapandemie vraagt volgens het bericht om een andere benadering van de viering van Koningsdag dan gebruikelijk. Met design en technologie ontwikkelt Brainport Eindhoven een programma voor een breed publiek dat past binnen de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus die op dat moment gelden.

Het besluit betekent dat de koning niet alsnog naar Maastricht gaat. Daar zou hij zijn verjaardag dit jaar gevierd hebben. Dat ging niet door, omdat het op de been brengen van een mensenmassa niet wenselijk was nadat het coronavirus uitbrak. „Een feestelijke dag waar we met z’n allen enorm naar hadden uitgekeken”, stelde de gemeente. „Of Koningsdag in 2021 of een ander jaar wel door kan gaan, weten we nog niet.”

Tijdens een toespraak op Koningsdag zei Willem-Alexander hoe jammer zijn familie het vond dat ze niet naar de Limburgse hoofdstad kon. „Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. We hebben Leef Mestreech al in ons hart gesloten”, zei de koning. Hij zei te denken aan de honderden vrijwilligers die maanden bezig waren geweest om Koningsdag in Maastricht mogelijk te maken. De vorst deed toen echter geen uitspraak over de viering van Koningsdag in 2021. Er staat voor 27 april wel een evenement gepland op het Vrijthof, het historische plein in het hart van Maastricht.

Burgemeester Penn-te Strake van Maastricht had goede hoop dat de koning in 2021 alsnog zou komen. De particulier secretaris van de koning had haar aan een eerder voorval herinnerd: toen het bezoek aan Meppel op Koninginnedag 2001 werd afgelast vanwege de mond- en klauwzeerepidemie, kwam de koninklijke familie een jaar later alsnog naar de Drentse gemeente. Datzelfde gebeurde toen Koninginnedag in 2013 niet doorging vanwege de troonswisseling: in 2014 werd alsnog een bezoek gebracht aan de Noord-Hollandse plaatsen De Rijp en Amstelveen.

Zo gaat het ditmaal dus niet, waarschijnlijk omdat het nog te vroeg is om het uitgedachte programma uit te voeren. Of dat in 2022 wel gebeurt, is de vraag; het zou betekenen dat de familie twee jaar achtereen het zuidoosten van het land aandoet.

Het koninklijk gezin bleef dit jaar op 27 april thuis, en Koningsdag werd een woningsdag. Via een livestream hadden de koning en zijn gezin contact met zijn moeder, broer en neven. Ook het op 6 april geplande Koningsdagconcert, dat het koningspaar aanbood aan de mensen die betrokken waren bij de organisatie in Maastricht, ging niet door.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid verklaarde dat de Nederlanders zich op Koningsdag „voorbeeldig” hadden gedragen. „Wij zien wel dat mensen meer naar buiten gaan, maar zij hielden zich wel overwegend aan de hygiëneregels en de anderhalve meter afstand.”

Koningin Beatrix bezocht op Koninginnedag (30 april) steevast twee plaatsen, meestal eerst een kleinere, daarna een grotere. Haar oudste zoon viert zijn verjaardag sinds 2015 op één plaats. Dat was toen Dordrecht, in 2016 Zwolle, in 2017 Tilburg, in 2018 Groningen en in 2019 Amersfoort.