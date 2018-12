Koning verwelkomt presidentspaar Kaapverdië

Koning Willem-Alexander heeft maandagochtend president Jorge Carlos Fonseca van het Afrikaanse Kaapverdië officieel verwelkomd bij het Koninklijk Paleis in Amsterdam. De president brengt een tweedaags staatsbezoek aan Nederland. Ook koningin Máxima en presidentsvrouw Ligia Fonseca waren bij de korte plechtigheid aanwezig. Het kabinet werd vertegenwoordigd door minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Fonseca (68) hoopt tijdens zijn verblijf niet alleen de historische banden met Nederland aan te halen maar ook de samenwerking op gebieden als maritieme veiligheid en de maritieme economie te versterken en te verdiepen, zo liet hij voor vertrek uit Kaapverdië weten.

Maandagmiddag is hij met koning Willem-Alexander bij een rondetafelgesprek in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam waar zaken als maritieme ontwikkeling, windenergie en duurzaam toerisme aan de orde komen. De koning biedt zijn Afrikaanse gasten in het paleis zowel een lunch als een staatsbanket aan.