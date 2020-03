Koning verrast Kamer met excuses aan Indonesië ‘aangenaam’

Partijen in de Tweede Kamer vinden het gepast dat de koning excuses heeft gemaakt aan Indonesië. „De koning heeft ons met z’n excuses voor geweldsontsporingen tijdens de koloniale oorlog (...) aangenaam verrast”, twitterde Sadet Karabulut van de SP.

Koning Willem-Alexander deed zijn uitspraak over het Nederlands geweld tijdens de onafhankelijkheidsstrijd dinsdag tijdens het staatsbezoek aan Indonesië. Hij sprak de woorden uit in het bijzijn van de Indonesische president Joko Widodo.

„Gepast dat de koning uitspreekt dat Nederland verantwoordelijkheid neemt voor deze donkere periode in onze geschiedenis. Nederland kan moeilijk andere landen aanspreken op misstanden als we onze eigen wandaden niet onder ogen durven te komen”, laat Sjoerd Sjoerdsma (D66) weten.

Ook CDA’er Harry van der Molen vindt de woorden passend. „Met excuses voor buitensporig geweld zet de koning een streep onder eerdere spijtbetuigingen van de Nederlandse regering in het verleden. Het is nu zaak dat Nederland en Indonesië hun blik op de toekomst richten.”

„Een belangrijk en mooi gebaar”, vindt Joël Voordewind van de ChristenUnie de excuses. „Het buitensporige geweld heeft veel slachtoffers gemaakt; dat is nooit meer ongedaan te maken.”

De VVD vindt het goed dat er excuses zijn gemaakt. „Duizenden van onze jongens zijn destijds door de Nederlandse regering met een missie daarheen gestuurd, waarbij ook zaken fout zijn gegaan. Daardoor is onnodig leed veroorzaakt onder de Indonesische bevolking en dat betreuren wij zeer. Ook bij onze veteranen heeft het geweld diepe sporen nagelaten”, aldus Tobias van Gent. Hij hoopt dat de excuses bijdragen aan een betere verstandhouding met Indonesië.

Lilianne Ploumen van de PvdA noemt de spijtbetuiging „belangrijke en betekenisvolle woorden. We moeten onze eigen geschiedenis onder ogen zien.”

Alleen bij Forum voor Democratie en de PVV is een afwijkend geluid te horen. „Steeds maar weer „sorry”, steeds maar capituleren. Als nazaat van trotse Indische Nederlanders schaam ik me voor de Nederlandse regering die onze geschiedenis miskent en de tegen onze bevolkingsgroep gepleegde misdaden negeert”, twitterde Thierry Baudet. PVV’er Geert Wilders vindt de excuses „ongepast en onhandig”. Zijn partij wil er een debat over met de premier.