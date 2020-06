Koning verkent boomgaard in Zoetermeer

Koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag in de Hof van Seghwaert in Zoetermeer een onaangekondigd werkbezoek gebracht aan Gilde Stadstuiniers. Dat gilde staat aan de basis van het door het Oranjefonds mede ondersteunde project ‘De kracht van groen Zoetermeer’. De koning en koningin Máxima zijn het beschermpaar van het fonds.

Het project is bedoeld om mensen te betrekken bij hun buurt en bewust te laten worden van het groen in hun omgeving, zoals stads- en buurtgroen, wijktuinen, moestuinen en boomgaarden. Het project zet het groen in om vrijwilligers en wijkbewoners, mensen met een beperking en mensen in een re-integratietraject met elkaar in contact te brengen.

De koning kreeg tekst en uitleg over het project en de boomgaard en hoorde over de weerstand die bij de gemeente Zoetermeer aanvankelijk bestond om zoveel groen in handen te geven van vrijwilligers.