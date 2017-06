Koning toont eeuwenoude baton in Vaticaanstad

Tijdens het staatsbezoek aan Vaticaanstad, donderdag, presenteert koning Willem-Alexander een zogenoemde baton van het Opstandelingenleger van Willem van Oranje. Het is een staf met zilverbeslag en het wapen van Willem van Oranje erop die werd gedragen door de aanvoerder van het leger.

De staf dateert nog uit de tijd van de Slag op de Mookerheide in 1574. De baton moet volgend jaar een van de topstukken worden tijdens de tentoonstelling ‘Willem’ in het Nationaal Militair Museum (NMM) in Soest. NMM-directeur Hedwig Saam krijgt hem donderdag uitgereikt door de koning. De expositie is van april tot en met oktober 2018.

Zowel de Nederlandse ambassade bij de Heilige Stoel in Rome als het NMM was op het spoor van de baton gekomen. Tot nu toe wisten weinigen van het bestaan ervan.

Paus Franciscus spreekt zijn Nederlandse gasten donderdag tijdens een audiëntie van een kwartier. Hij heeft ze vorig jaar ook al eens privé ontvangen. Voorafgaand aan hun bezoek aan Vaticaanstad zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima dinsdag en woensdag in Italië voor een staatsbezoek.