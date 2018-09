Koning terug naar Paleis Noordeinde

Koning Willem-Alexander is op weg terug naar Paleis Noordeinde voor de traditionele balkonscène. Na het voorlezen van de troonrede in de Ridderzaal in Den Haag stapte het koningspaar opnieuw in de Glazen Koets.

Het koninklijke gezelschap gaat via dezelfde route door het centrum van Den Haag terug naar het paleis. Er staan duizenden toeschouwers langs de kant. Ook bij Paleis Noordeinde is het druk. Velen hopen een glimp op te vangen van koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prins Constantijn en prinses Laurentien als ze op het balkon bij Paleis Noordeinde verschijnen om naar de omstanders te zwaaien.

Na de balkonscène biedt minister Wopke Hoekstra van Financiën om 15.00 uur de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2019 aan de Tweede Kamer aan.