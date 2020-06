Koning spreekt met studenten over onderwijs op afstand

Koning Willem-Alexander is vrijdagmiddag langsgegaan bij Avans Hogeschool in Breda. Daar sprak hij met docenten en studenten over hun ervaringen met onlinelessen en het weer opstarten van fysieke onderwijs.

De middag startte in een organisch lab en de werkplaats Mechatronica van de hogeschool. In labjas en met een veiligheidsbril ging de koning met studenten in gesprek en hoorde hij hoe zij het onderwijs op afstand en de gedeeltelijke terugkeer naar school ervaren. Daarna sprak Willem-Alexander met betrokkenen over de inrichting van het online-onderwijs en hoe praktijkonderwijs, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, in zijn werk gaat.

Het bezoek stond in het teken van de impact van de corona-uitbraak op onderwijs in het hbo. Veel wordt nog online gegeven, maar sinds 15 juni kunnen leerlingen voor bepaalde lessen en toetsen weer beperkt naar school. Zo zijn er weer praktijklessen en worden examens en tentamens afgenomen.