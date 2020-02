Koning spreekt met leden onderzoeksteam MH17

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag in Rotterdam een bezoek gebracht aan mensen die betrokken zijn bij het onderzoek naar en de rechtszaak over de ramp met vlucht MH17. De koning sprak met medewerkers van het Openbaar Ministerie, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie over onder meer hun persoonlijke ervaringen en de complexiteit van het onderzoek.

Op 9 maart is de eerste zittingsdag van het proces tegen de verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Vlucht MH17, onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur, werd op 17 juli 2014 uit de lucht geschoten. Dat gebeurde boven het oosten van Oekraïne, waar pro-Russische separatisten vochten tegen het Oekraïense regeringsleger. De Boeing 777 werd geraakt door een Buk-raket van het het Russische leger. Alle 298 mensen aan boord kwamen om het leven, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders.

Politie en justitiële autoriteiten van de getroffen landen Nederland, Australië, België, Maleisië en Oekraïne werken bij het onderzoek naar de ramp samen in een Joint Investigation Team (JIT).