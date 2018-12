Koning spreekt kerstrede uit

Koning Willem-Alexander houdt eerste kerstdag de traditionele kersttoespraak. De vooraf opgenomen boodschap wordt op 13.00 uur uitgezonden op onder andere NPO 1 en 2, RTL en SBS en op Radio 1.

De koning week dit jaar voor de opname van de toespraak uit naar Paleis Noordeinde. Dit omdat het koninklijk gezin deze maand verhuist van de Eikenhorst in Wassenaar naar Paleis Huis ten Bosch. Omdat dit nog niet voldoende is ingericht om de opnames te maken, is gekozen voor het werkpaleis van de koning.

De kerstrede trok vorig jaar bijna 1,7 miljoen kijkers. De toespraak stond toen in het teken van gemeenschapszin.