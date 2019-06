Koning spreekt betogers bij Indiëmuseum

Koning Willem-Alexander is donderdag in Den Haag na de opening van het ‘Nationaal Museum Sophiahof - van Indië tot nu’ in gesprek gegaan met en groep demonstranten. Die eisen excuses en compensatie van de regering omdat volgens hen de ‘Indische kwestie’ nog steeds niet is opgelost. Ook willen ze nabetaling van salarissen uit de oorlogsjaren.

‘Stop het negeren’ luidde de boodschap die zowel aan de koning als aan staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) was gericht. De regering heeft in 2015 via een terugbetalingsregeling al compensatie betaald, maar volgens de demonstranten is dat te weinig en voor een veel te kleine groep. „Het is heel goed dat u hier staat”, zei de koning onder meer.

Sophiahof is bedoeld voor iedereen die iets met het voormalige Nederlands-Indië heeft. Vijf organisaties zijn erbij betrokken: het Indisch Herinneringscentrum, de Stichting Moluks Historisch Museum, het Indisch Platform, de Stichting Pelita en de Stichting Nationale Herdenking 15 Augustus 1945.

Willem-Alexander kreeg een rondleiding langs de tentoonstelling ‘Vechten voor vrijheid, de vele gezichten van het verzet’.