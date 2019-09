Koning spreekt Algemene Vergadering van VN toe

Koning Willem-Alexander spreekt dinsdagmiddag (lokale tijd) in New York voor de tweede keer de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Eerder deed hij dat in 2015, toen Nederland wereldwijd stemmen probeerde te winnen voor een tijdelijke zetel in de VN-Veiligheidsraad.

De koning houdt zijn toespraak tijdens de middagsessie nadat hij eerder op de dag in dezelfde vergaderzaal als leider van de koninkrijksdelegatie aanwezig is geweest bij het openingsdebat en de toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump. Die komt Willem-Alexander dinsdag nog een paar keer tegen, onder meer bij de receptie die Trump geeft voor de bezoekende staatshoofden.

De koning, die maandag met koningin Máxima in New York is aangekomen, heeft een volle agenda waarop ook het bijwonen van de opening van de topbijeenkomst over de duurzame ontwikkelingsdoelen staat. Daarnaast zijn er bilaterale ontmoetingen gepland en gaat Willem-Alexander met de delegatie langs bij VN-secretaris-generaal António Guterres. Koningin Máxima sluit zich daar aan om haar jaarverslag te overhandigen als VN-pleitbezorger voor het verbeteren van de toegang tot financiële diensten.

Minister-president Mark Rutte heeft dinsdag een gesprek met de nieuwe president van Oekraïne, Volodimir Zelenski. Het ligt voor de hand dat de nasleep van MH17 daarbij ter sprake komt, terwijl minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) eerder met Australië, België, Maleisië en Oekraïne overlegt over JIT, het gezamenlijk onderzoeksteam naar het neerschieten van het Maleisische passagierstoestel.

Rutte is met de koning en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ook bij het startevenement van het actiejaar van de zogenoemde Global Commission on Adaption. Die commissie wil vaart zetten achter de aanpak van de klimaatverandering.