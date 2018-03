Koning opent tentoonstelling Van Gogh & Japan

Koning Willem-Alexander opent donderdagmiddag 22 maart de tentoonstelling Van Gogh & Japan in het Van Gogh Museum in Amsterdam.

Schilderijen en tekeningen van Van Gogh uit collecties van over de hele wereld komen voor Van Gogh & Japan naar Amsterdam, waaronder het Zelfportret met verbonden oor (1889), een schilderij dat sinds 1930 niet meer in Nederland getoond is. Andere hoogtepunten zijn Zelfportret (1888), De wiegster (Augustine Roulin) (1889) en De Arlésienne (Marie Ginoux) (1888).

Met circa zestig schilderijen en tekeningen van Van Gogh en een rijke selectie Japanse prenten laat de tentoonstelling zien hoe veelomvattend Van Goghs bewondering voor deze kunst was.

Het is de eerste keer dat het Van Gogh Museum een tentoonstelling van deze omvang aan dit onderwerp wijdt.