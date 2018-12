Koning opent tentoonstelling Caravaggio

Utrecht, Caravaggio en Europa is de titel van een grote tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht over de zogeheten Caravaggisten, de navolgers van de beroemde Italiaanse schilder Caravaggio (1571-1610). Koning Willem-Alexander verricht zaterdag de opening.

Voor de tentoonstelling heeft het Vaticaan het topstuk de Graflegging van de Italiaanse schilder Caravaggio (1571-1610) in bruikleen gegeven. Het is een van de ruim zestig bruiklenen, waarvan zesenveertig nog niet eerder in Nederland waren.

Ze zijn afkomstig uit museale en privécollecties in Europa en de VS, waaronder de Vaticaanse musea, het Musée du Louvre in Parijs, de Galleria degli Uffizi in Florence, The National Gallery of Art in Londen en The National Gallery of Art in Washington.

Tussen 1600-1630 werden in Rome 2700 kunstenaars geregistreerd, waaronder de Utrechtse Caravaggisten Dirck van Baburen, Hendrick ter Brugghen en Gerard van Honthorst. Ze bezochten dezelfde kerken en collecties, spraken elkaar en ze schilderden met dezelfde thema’s en inspiratiebronnen als hun grote voorbeeld.

Utrecht, Caravaggio en Europa is tot en met 24 maart te bezichtigen.