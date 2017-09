Koning opent provinciehuis Gelderland

Koning Willem-Alexander opent woensdag het vernieuwde Huis der Provincie in Gelderland. Het oude provinciehuis, een rijksmonument uit 1954, is gerenoveerd en verbouwd. Naast het monumentale deel is nieuwbouw verrezen, die met luchtbruggen aan het oude gedeelte is verbonden. De verbouwing heeft 42,5 miljoen euro gekost.

Gelderland was destijds de eerste provincie die helemaal naar eigen smaak een provinciehuis mocht laten bouwen. Het oude provinciehuis was bij de Slag om Arnhem in 1944 verwoest. Het nieuwe huis naar een ontwerp van rijksbouwmeester J. Vegter geldt als een voorbeeld van de wederopbouwarchitectuur van kort na de oorlog.

De burgemeesters van alle 54 Gelderse gemeenten zijn uitgenodigd voor de opening. Ze nemen allemaal een inwoner mee die iets bijzonders heeft gedaan.

Vanaf vrijdag zijn er rondleidingen door het nieuwe provinciehuis. Volgende week zaterdag houdt de provincie een open dag.