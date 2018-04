Koning opent Koningsspelen na goed ontbijt

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagochtend in Twello de zesde editie van de Koningsspelen geopend. Hij deed dat na een gezamenlijk Koningsontbijt met kinderen van de Brede School De Fliert in het Gelderse dorp. Koningin Máxima was daar niet bij aanwezig, zij is voor de VN in Washington.

In een interview met het NOS Jeugdjournaal benadrukte de koning het belang van een goed ontbijt en samen sporten. Zelf was hij in zijn kindertijd ook graag buiten, vertelde de koning. „We waren altijd aan het buitenspelen in het bos om kattenkwaad uit te halen, want er was minder televisie en geen social media.”

Willem-Alexander vindt net als iedere ouder dat zijn eigen kinderen meer buiten zouden moeten spelen. „Ze vinden paardrijden leuk, maar zijn ook graag bezig met social media.”

Dit jaar doen ruim 1,2 miljoen leerlingen van meer dan 6000 basisscholen mee aan de Koningsspelen.

Tijdens het Koningsontbijt sprak Willem-Alexander met leerlingen over hoe zij ’s ochtends ontbijten. „Kinderen zijn altijd oprecht en eerlijk. Ze geven open antwoorden”. De koning noemde de Koningsspelen een groot feest. Zijn jongste dochter prinses Ariane (11) doet ook mee aan de Koningsspelen, in Wassenaar. „Zij doet aan jazzballet. Bewegen vindt ze heerlijk. Ze zal zeker enthousiast meedansen op het lied Fitlala.”

Dat Máxima er dit jaar voor het eerst niet bij is vindt ze heel jammer, vertelde de koning. „Maar ze heeft ook een andere verantwoordelijkheid. Ze leeft erg mee.”